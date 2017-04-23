Ультрас киевского "Динамо" и "Шахтера" устроили расистскую акцию на глазах инспектора УЕФА

Фанаты "Динамо" и "Шахтера" устроили беспорядки во время матча чемпионата Украины, на котором присутствовал инспектор УЕФА, сообщают "Вести". Ультрас "Динамо" призвали болельщиков приходить на матч 21 апреля в белом – свою акцию они назвали "белая шиза", намекая на цвет кожи игроков клуба. Некоторые радикалы пришли на игру в одежде, напоминающей костюмы расистской организации Ку-Клукс-Клан, и нарисовали на ней свастику. Среди фанатов "Шахтера" был замечен человек в футболке с изображением Гитлера.

Болельщики обеих команд во время игры зажигали петарды и бросали файеры в зрителей. Многочисленные видео беспорядков были опубликованы в сети. Перед матчем организаторы просили фанатов не устраивать провокаций и не проносить на стадион пиротехнику, так как на игре будет присутствовать инспектор УЕФА. "Ревизор" должен был оценить готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.