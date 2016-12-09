УЕФА разрешил Харькову принимать международные матчи

Исполнительный комитет УЕФА окончательно утвердил Харьков в списке украинских городов, которые могут принимать официальные международные матчи. Об этом сообщил Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Стоит отметить, что Харьков – уже второй город, в который после длительного перерыва, вызванного событиями на востоке Украины, вернулся международный футбол. Ранее после успешного диалога с УЕФА ФФУ удалось "разблокировать" Одессу.

– Исполнительный комитет УЕФА поддержал рекомендации своих коллег из Комитета по вопросам стадионов и безопасности и позволил нашему Харькову проводить матчи самого высокого международного уровня, – цитирует Павелко football.ua.