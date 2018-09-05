УЕФА: "Новая форма сборной Украины соответствует правилам"

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила "СЭ", что новая форма сборной Украины не противоречит правилам организации.

– Данный комплект формы был утвержден в соответствии с правилами УЕФА по экипировке (издание 2018 года) и главой 3 "идентификация команды", – сказали в пресс-службе. (Александр БОБРОВ)

Во вторник сборная Украины представила комплект новой формы. На оборотной стороне футболок есть надпись "Слава Украине!" Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. В МИД РФ закрепление данного лозунга в качестве официального приветствия в армии назвали "героизацией нацизма".

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве приветствия между членами запрещенных в России Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) в 1941 году. Широко известны зверства их бойцов в ходе и после Второй мировой войны – например, массовое уничтожение в 1943 году польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши (так называемая "волынская резня"). Общее число жертв трагедии оценивается в 30-100 тысяч человек.

Лозунг "Слава Украине!" на форме украинской сборной. Что происходит?