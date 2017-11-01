УЕФА может оставить киевское "Динамо" без еврокубков за сокрытие долгов

Киевское "Динамо" может потерять возможность выступать в еврокубках. В Федерацию футбола Украины поступило письмо из Ньона, в котором УЕФА выразил обеспокоенность относительно выдачи лицензии динамовцам на участие в турнирах, проводимых под эгидой организации.
Согласно сообщению, существует определенная задолженность, которую столичный клуб скрыл при подготовке документов на аттестацию. Подробности не разглашаются, пока длится переписка между УЕФА и "Динамо". В нее включили и ФФУ.
Впрочем, ситуация довольно серьезная и может привести как минимум к удару по имиджу Федерации, а киевский клуб может потерять возможность выступать в еврокубках.
"УЕФА высказало обеспокоенность состоянием просроченных задолженностей, относительно выполнения своих обязательств клубом по каким-то финансовых операциям, - приводит Footballua.tv слова заместителя директора центра лицензирования ФФУ Сергея Задирана. - Я не могу подробно рассказать сейчас, пока идет расследование, но дело в просроченной финансовой задолженности.
Санкции? Как и везде: самая легкая - предупреждение, самая тяжелая (для национальной ассоциации. - Прим. "СЭ") - могут забрать право проводить лицензирование клубов на какой-то период. В промежутке могут быть и штрафные санкции, и какие-то другие... Для клуба самое страшное - отстранение от евросоревнований на определенный период, самая легкая - тоже предупреждение".
Дополнительная информация
http://footballua.tv/news/football/43963--dinamopid-pricilom-ujefa/
poxi61
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
21:23