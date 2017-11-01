УЕФА может оставить киевское "Динамо" без еврокубков за сокрытие долгов

Киевское "Динамо" может потерять возможность выступать в еврокубках. В Федерацию футбола Украины поступило письмо из Ньона, в котором УЕФА выразил обеспокоенность относительно выдачи лицензии динамовцам на участие в турнирах, проводимых под эгидой организации.

Согласно сообщению, существует определенная задолженность, которую столичный клуб скрыл при подготовке документов на аттестацию. Подробности не разглашаются, пока длится переписка между УЕФА и "Динамо". В нее включили и ФФУ.

Впрочем, ситуация довольно серьезная и может привести как минимум к удару по имиджу Федерации, а киевский клуб может потерять возможность выступать в еврокубках.

"УЕФА высказало обеспокоенность состоянием просроченных задолженностей, относительно выполнения своих обязательств клубом по каким-то финансовых операциям, - приводит Footballua.tv слова заместителя директора центра лицензирования ФФУ Сергея Задирана. - Я не могу подробно рассказать сейчас, пока идет расследование, но дело в просроченной финансовой задолженности.

Санкции? Как и везде: самая легкая - предупреждение, самая тяжелая (для национальной ассоциации. - Прим. "СЭ") - могут забрать право проводить лицензирование клубов на какой-то период. В промежутке могут быть и штрафные санкции, и какие-то другие... Для клуба самое страшное - отстранение от евросоревнований на определенный период, самая легкая - тоже предупреждение".