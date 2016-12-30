Тренер "Шахтера": "В моей команде играют четыре лучших вратаря в мире"

Тренер вратарей донецкого "Шахтера" Антонио Феррейра подчеркнул, что в его команде играют четыре лучших голкипера мира. Сейчас в составе "горняков" выступают Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко и Олег Кудрик.

- На мой взгляд, в мире есть четыре лучших вратаря, - приводит слова Gazeta.ua слова Феррейры. - Все они играют в "Шахтере". Сейчас Пятову 32 года, Каниболоцкому - 28. Это опытные голкиперы. Никите Шевченко - 23. Он молодой, но уже имеет достаточно опыта. Кудрику всего 20 лет. Он очень молодой. Могу сказать, что следующие десять лет "Шахтер" не будет иметь проблем с вратарями.

Чем больше вратарь играет, тем лучше себя чуствует, лучше понимает игру команды и своих партнеров. В игре Антона и Шевы есть небольшие ошибки. Они возникают из-за того, что эти голкиперы нечасто выходят на поле. Конечно, лучше им выходить на поле чаще, но намного важнее то, что лучше для команды.

Я работаю с четырьмя вратарями, но играет только один. Обычно на этой позиции не делают замен во время матча. Клуб платит мне за то, что я озвучиваю игрокам больше негативных решений, чем позитивных. Перед игрой я говорю только одному голкиперу: "Ти играешь". Еще трем мне нужно сказать: "Ты не играешь".