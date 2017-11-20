Тренер "Гелиоса": "Мы – говно. Наверное, меня просто сплавили"

Главный тренер "Гелиоса" Сергей Сизихин после поражения от "Черкасского Днепра" (1:3) в матче 22-го тура первой лиги чемпионата Украины раскритиковал игру команды. При этом специалист взял на себя вину за то, что происходило на поле.

После 22-х туров клуб занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.

– По сегодняшней игре могу сказать только одно, – приводит пресс-служба харьковчан слова Сизихина.– Наверное, не побоюсь этих слов: мы – говно. Других слов у меня нет.

Сейчас был переломный момент, когда у нас еще были шансы бороться за поставленные задачи. Но, к сожалению, сегодняшняя игра... Честно говоря, я даже не могу подобрать слова. Наверное, меня просто сплавили. То есть, меня и тренерский штаб. Потому что с таким отношением, как бы мы ни говорили, как бы мы ни стучали, что последняя игра очень важна, и, тем более, с турнирной точки зрения.

Более чем у половины команды заканчиваются контракты. Обсуждали они свои условия, разговаривали. Но... Не знаю, как такое может быть, то, что произошло сегодня.

Я никогда не боялся и всегда брал ответственность на себя. И сегодня я тоже осмелюсь это сделать. Все, что происходило на футбольном поле – беру всю ответственность на себя, и за то турнирное положение, в котором сейчас находимся.