The Sun приписал расизм в Киеве России

Британское издание The Sun на своем официальном сайте опубликовало видео с матча чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Шахтером", во время которого болельщики устроили беспорядки. Таблоид приписал инцидент России – видео так и называется: "Расизм в России".

Напомним, что фанаты "Динамо" призвали болельщиков приходить на матч 21 апреля в белом – свою акцию они назвали "белая шиза", намекая на цвет кожи игроков клуба. Некоторые радикалы пришли на игру в одежде, напоминающей костюмы расистской организации Ку-клукс-клан, и нарисовали на ней свастику. Среди фанатов "Шахтера" был замечен человек в футболке с изображением Гитлера.

Болельщики обеих команд во время игры зажигали петарды и бросали файеры в зрителей. Многочисленные видео беспорядков были опубликованы в сети. Перед матчем организаторы просили фанатов не устраивать провокаций и не проносить на стадион пиротехнику, так как на игре будет присутствовать инспектор УЕФА. "Ревизор" должен был оценить готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.