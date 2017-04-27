The Sun приписал расизм в Киеве России

Британское издание The Sun на своем официальном сайте опубликовало видео с матча чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Шахтером", во время которого болельщики устроили беспорядки. Таблоид приписал инцидент России – видео так и называется: "Расизм в России".
Напомним, что фанаты "Динамо" призвали болельщиков приходить на матч 21 апреля в белом – свою акцию они назвали "белая шиза", намекая на цвет кожи игроков клуба. Некоторые радикалы пришли на игру в одежде, напоминающей костюмы расистской организации Ку-клукс-клан, и нарисовали на ней свастику. Среди фанатов "Шахтера" был замечен человек в футболке с изображением Гитлера.
Болельщики обеих команд во время игры зажигали петарды и бросали файеры в зрителей. Многочисленные видео беспорядков были опубликованы в сети. Перед матчем организаторы просили фанатов не устраивать провокаций и не проносить на стадион пиротехнику, так как на игре будет присутствовать инспектор УЕФА. "Ревизор" должен был оценить готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Supostat
как были они придатком России, так и остались 26 лет уже "независимые", а их с Россией все путают
20:36
SS-1525-Sergey
Ошиблись это же "пророссийские" участники майдана и АТО, агенты Кремля, просто они не в курсе, как их нужно было в прессе подать красиво!
20:31
marksan
Белая горячка у редактора из Сана?
20:19
Senot
Просто не все знают, что Киев уже (ещё) не в России.
20:07
майор99
Это бритиш желтое "солнце" совсем окуело от своей ненависти к России. А на месте каклов я б оскорбился - как же...супер-пупер бритиш издание их да же за страну не признает, к России до кучи приплетает
19:57
Джон....Сильвер
Это и есть западное "Свобода слова" и "демократия".
19:51