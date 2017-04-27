19:40 | ФУТБОЛ — Украина

The Sun приписал расизм в Киеве России

Скриншот с сайта The Sun.
Скриншот с сайта The Sun.
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Британское издание The Sun на своем официальном сайте опубликовало видео с матча чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Шахтером", во время которого болельщики устроили беспорядки. Таблоид приписал инцидент России – видео так и называется: "Расизм в России".

Напомним, что фанаты "Динамо" призвали болельщиков приходить на матч 21 апреля в белом – свою акцию они назвали "белая шиза", намекая на цвет кожи игроков клуба. Некоторые радикалы пришли на игру в одежде, напоминающей костюмы расистской организации Ку-клукс-клан, и нарисовали на ней свастику. Среди фанатов "Шахтера" был замечен человек в футболке с изображением Гитлера.

Болельщики обеих команд во время игры зажигали петарды и бросали файеры в зрителей. Многочисленные видео беспорядков были опубликованы в сети. Перед матчем организаторы просили фанатов не устраивать провокаций и не проносить на стадион пиротехнику, так как на игре будет присутствовать инспектор УЕФА. "Ревизор" должен был оценить готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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Материалы сюжета: Фанатская угроза
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Supostat

как были они придатком России, так и остались 26 лет уже "независимые", а их с Россией все путают

20:36

SS-1525-Sergey

Ошиблись это же "пророссийские" участники майдана и АТО, агенты Кремля, просто они не в курсе, как их нужно было в прессе подать красиво!

20:31

marksan

Белая горячка у редактора из Сана?

20:19

Senot

Просто не все знают, что Киев уже (ещё) не в России.

20:07

майор99

Это бритиш желтое "солнце" совсем окуело от своей ненависти к России. А на месте каклов я б оскорбился - как же...супер-пупер бритиш издание их да же за страну не признает, к России до кучи приплетает

19:57

Джон....Сильвер

Это и есть западное "Свобода слова" и "демократия".

19:51