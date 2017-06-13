Тайсон - о дебютном голе за сборную Бразилии: "Мечта мальчика осуществилась"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсон рад, что ему удалось забить дебютный гол за национальную команду в товарищеском матче с Австралией (4:0). По словам хавбека, таким образом, он осуществил свою детскую мечту.

- Я впервые забил за сборную Бразилии, мечта маленького мальчика осуществилась, - приводит UOL слова Тайсона. - Каждый ребенок хочет этого, но у меня это получилось. Я благодарен главному тренеру и партнерам по команде за эту возможность. Посвящаю этот гол маме, братьям, невесте и всей моей семье.