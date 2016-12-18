Тайсон может перейти из "Шахтера" в чемпионат России

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Алсионе Дорнеллес подчеркнул, что интерес к его подопечному проявляют клубы из Германии, Китая и России. Действующее соглашение 28-летнего бразильца с горняками рассчитано до декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что хавбек может вернуться в "Интернасионал", за который он выступал с 2008 по 2010 год.
- На данный момент в подписании контракта с Тайсоном заинтересованы клубы из Германии, Китая и России, - приводит Globoesporte слова Дорнеллеса. - Переговоры проходят непросто. "Шахтер" не планирует расставаться с игроком.
merniloskut
Levbereg - Северная столица это Оймякон! А если ты про Питер то это провинциальный городок на северных болотах всецело зависимый от народного газа!
12:42
spartak ekspress
так и пишите спартак или зенит у нас больше команд то нету как обычно
10:56
Levbereg
Из Российских он уйдет только в Северную столицу к своему тренеру. Из немецких команд могут быть конкуренты только топ клубы. Тем более в Китае деньги выложат больше всех. А там и напрягаться особо не нужно.
10:20