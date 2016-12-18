09:55 | ФУТБОЛ — Украина

Тайсон может перейти из "Шахтера" в чемпионат России

0
0
0
3

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Алсионе Дорнеллес подчеркнул, что интерес к его подопечному проявляют клубы из Германии, Китая и России. Действующее соглашение 28-летнего бразильца с горняками рассчитано до декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что хавбек может вернуться в "Интернасионал", за который он выступал с 2008 по 2010 год.

- На данный момент в подписании контракта с Тайсоном заинтересованы клубы из Германии, Китая и России, - приводит Globoesporte слова Дорнеллеса. - Переговоры проходят непросто. "Шахтер" не планирует расставаться с игроком.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Levbereg - Северная столица это Оймякон! А если ты про Питер то это провинциальный городок на северных болотах всецело зависимый от народного газа!

12:42

spartak ekspress

так и пишите спартак или зенит у нас больше команд то нету как обычно

10:56

Levbereg

Из Российских он уйдет только в Северную столицу к своему тренеру. Из немецких команд могут быть конкуренты только топ клубы. Тем более в Китае деньги выложат больше всех. А там и напрягаться особо не нужно.

10:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ