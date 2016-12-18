Тайсон может перейти из "Шахтера" в чемпионат России

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Алсионе Дорнеллес подчеркнул, что интерес к его подопечному проявляют клубы из Германии, Китая и России. Действующее соглашение 28-летнего бразильца с горняками рассчитано до декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что хавбек может вернуться в "Интернасионал", за который он выступал с 2008 по 2010 год.

- На данный момент в подписании контракта с Тайсоном заинтересованы клубы из Германии, Китая и России, - приводит Globoesporte слова Дорнеллеса. - Переговоры проходят непросто. "Шахтер" не планирует расставаться с игроком.