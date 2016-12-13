Тарас Степаненко: "Зрителям поединок с киевским "Динамо" должен был понравиться"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко уверен, что дончане одержали заслуженную победу в матче 18-го тура чемпионата Украины над киевским "Динамо" (3:2). По словам хавбека, удаление нападающего Жуниора Мораеша отняло у динамовцев шансы на ничью.

Напомним, в середине второго тайма при счете 2:3 Мораеш был удален с поля за удар локтем в лицо Степаненко. Поведение игрока киевлян не понравилось дончанам, и они попытались его атаковать.

- В первую очередь хотел бы поздравить всех болельщиков "Шахтера" с победой. Мы ее заслужили, - приводит пресс-служба "горняков" слова Степаненко. - Думаю, сегодня была хорошая игра, забито много мячей. Зрителям поединок должен был понравиться. При счете 3:2 нам было очень тяжело. И понятно, что у "Динамо" еще, возможно, были бы шансы забить или хотя бы попытаться это сделать, но удаление все им испортило.

В раздевалке тренер как раз говорил, что еще ничего не решено. Впереди много матчей, и необходимо сохранить наш задел. Победой над "Динамо" мы закончили год на мажорной ноте и заслужили этот результат, ведь много работали для его достижения.