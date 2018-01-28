Тарас Степаненко: "Если бы играли по старой формуле, "Шахтер" уже зимой стал бы чемпионом"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказал свое мнение о формате украинской лиги. По его словам, система, когда команды весной делятся на две шестерки, оправдала себя.

– Думаю, да, - цитирует "Команда №1" Степаненко. - Такой формат лучше. Думаю, если бы играли по старой схеме, зимой бы уже стали чемпионами. А так есть интрига. Другие команды цепляются за шестерку, есть мотивация.

Думаю, в этом году чемпионат прибавил. Мы уже оттолкнулись от дна. Молодежь окрепла тоже. Хочется, чтобы другие наши команды теперь удачнее играли в еврокубках, больше очков набирали для таблицы коэффициентов УЕФА. Еврокубки – это всегда праздник для города и страны.