Свитолина - первая украинка в топ-10 рейтинга WTA, Кузнецова осталась восьмой

Американка Серена Уильямс сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась восьмой. В топ-10 произошло одно изменение - Элина Свитолина после победы на турнире в Дубае стала первой украинской теннисисткой, вошедшей в десятку лидеров.
Рейтинг WTA
Положение на 27 февраля
1 (1*). С. Уильямс (США) – 7780 очков
2 (2). Кербер (Германия) – 7405
3 (3). Плишкова (Чехия) – 5640
4 (4). Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5075
6 (6). Радванска (Польша) – 4670
7 (7). Мугуруса (Испания) – 4585
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3915
9 (9). Кис (США) – 3897
10 (13). Свитолина (Украина) - 3915...
15 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2340...
21 (22). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1936...
35 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1490
36 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1481...
81 (85). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 767...
83 (82). РОДИНА (Россия) – 749...
89 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 697
* – положение в предыдущем рейтинге