Свитолина - первая украинка в топ-10 рейтинга WTA, Кузнецова осталась восьмой

Американка Серена Уильямс сохранила первое место в обновленном рейтинге WTA. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась восьмой. В топ-10 произошло одно изменение - Элина Свитолина после победы на турнире в Дубае стала первой украинской теннисисткой, вошедшей в десятку лидеров.

Рейтинг WTA

Положение на 27 февраля

1 (1*). С. Уильямс (США) – 7780 очков

2 (2). Кербер (Германия) – 7405

3 (3). Плишкова (Чехия) – 5640

4 (4). Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5075

6 (6). Радванска (Польша) – 4670

7 (7). Мугуруса (Испания) – 4585

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3915

9 (9). Кис (США) – 3897

10 (13). Свитолина (Украина) - 3915...

15 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2340...

21 (22). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1936...

35 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1490

36 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1481...

81 (85). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 767...

83 (82). РОДИНА (Россия) – 749...

89 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 697

* – положение в предыдущем рейтинге