Суркис - о "Шахтере": "Царь ненастоящий!"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы над "Шахтером" в матче заключительного тура чемпионата Украины (2:1) отметил, что его команда так и не проиграла "горнякам" в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Киевляне в четырех матчах против дончан набрали 10 очков (1:0, 0:0, 1:0, 2:1).

– Я, как президент клуба, впервые работал в таком формате, когда достаточное количество молодежи вклинилось в состав, – приводит sport.ua слова Суркиса. – Мы видим, что с каждой игрой они становятся, если можно так сказать, мужчинами. И сегодня они это продемонстрировали, бившись на поле с первой и до последней минуты. Хотя матч с турнирной точки зрения ничего и не решал.

Знаете, если следовать логике Луческу и Палкина, то царь-то – ненастоящий! В этом сезоне в чемпионате мы их обыграли трижды, а еще раз сыграли вничью. Я сказал ребятам, что если они будут выходить такими заряженными на борьбу и отдаваться с первой и до последней минуты, то в следующем сезоне чемпионство от них никуда не уйдет. Но многое зависит от них.

У нас – боевая и хорошая команда. Растет молодежь, подпирают футболистов ребята из U-21 и U-19. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Конечно, мы будем смотреть на трансферный рынок, попытаемся усилить команду на тех позициях, которые просит главный тренер. Ну и будем двигаться дальше.