Стипе Плетикоса: "Луческу не хотел отпускать меня из "Шахтера", он отклонял все предложения"

Бывший вратарь "Шахтера" Стипе Плетикоса, позже выступавший за "Спартак" и "Ростов", в интервью Football.ua заявил о том, что экс-главный тренер дончан Мирча Луческу – сильный специалист, но у них были разногласия. По словам голкипера, румын отклонял все поступающие предложения о трансфере.

– Какого рода разногласия у вас были с Луческу? – вопрос Плетикосе.

– Он не хотел отпускать меня из "Шахтера". Каждое предложение он отклонял. В Англию трудно попасть. Их футбольный чемпионат отрезан от остальных. Получить предложение от английского клуба – большая удача. Я получил. Я не понимал Луческу, почему он не хочет меня отпустить, если я не играю. С ним непросто. У него своя философия, свои требования, свое видение.

Как тренер, бесспорно, Луческу – сильный специалист. У таких тренеров можно многому научиться. "Шахтер" угадал с Луческу на все сто. Он выстроил весь менеджмент, всю систему в "Шахтере", которая продолжает бесперебойно работать, даже когда Луческу нет в команде.

– А были в "Шахтере" откровенно левые пассажиры?

– Левые в "Шахтер" попасть не могли. Они всегда покупали хороших футболистов. В этом плане селекционную службу "Шахтера" можно ставить кому угодно в пример. Но при любом менеджменте, при любой селекции есть случаи, когда талантливые футболисты не раскрываются. Все заиграть по определению не могут.

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