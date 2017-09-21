Срна весной сдал положительный допинг-тест

Защитник "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна, вероятно, сдал положительный допинг-тест весной в одном из украинских турниров, информирует Sportske Novosti. Ранее уже сообщалось, что хорват мог сдать положительную допинг-пробу.

35-летний игрок не принял участие в матче "Черноморцем", который состоялся 17 сентября. Главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека тогда отметил, что дал игроку отдохнуть.

Отметим, в этом сезоне хорват 10 матчей за "Шахтер" без замен. 35-летний игрок в среду вывел команду на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" (2:1).