Срна сдал положительную допинг-пробу?

Капитан "Шахтера" Дарио Срна мог сдать положительную допинг-пробу. Из-за этого хорват не полетел на матч 9-го тура чемпионата Украины против "Черноморца", который состоится 17 сентября.

"Срна не полетел на матч в Одессу. Ходят слухи про позитивную пробу на допинг у хорвата. Не хочется верить", - сообщает украинская газета "Спортивка" в Твиттере.

Отметим, в этом сезоне хорват 10 матчей за "Шахтер" без замен. 35-летний игрок в среду вывел команду на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" (2:1).