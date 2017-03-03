21:41 | ФУТБОЛ — Украина

Срна получил тренерский диплом категории Pro

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Капитан "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию УЕФА категории Pro. Диплом вручил ему президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. По словам 34-летнего игрока, карьеру он завершать в ближайшее время не собирается. 

- Конечно, завершать карьеру не собираюсь, - сказал Срна. - Просто было свободное время, я его использовал. Получил диплом Pro, но это не значит, что карьера подходит к концу. Чувствую себя нормально. Пусть диплом будет, никогда не знаешь, что произойдет завтра. Моя первая цель - это футбол. 

Хочу сказать спасибо преподавателям. Я многому научился, чего не знал. Было приятно слушать и получить большой опыт. 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=7-B_1IUm--o

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