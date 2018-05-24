Срна объявил об уходе из "Шахтера"

Защитник "Шахтера" Дарио Срна объявил о том, что покидает клуб. Контракт 36-летнего хорвата с "горняками" истекает этим летом, стороны не будут его продлевать. Игрок не согласился на должность в клубе.

– Болельщики хотят, чтобы я остался в клубе, но моя футбольная карьера завершится на поле, – приводит Sportske Novosti слова Срны. – "Шахтер" купил молодого бразильца Додо. Кроме того, на моей позиции еще два украинца. Клуб смотрит в будущее и делает ставку на молодых. Карьеру я продолжу за пределами Украины.

Ранее сообщалось, что интерес к Срне проявляет ПАОК. В данный момент хорват отбывает дисквалификацию за допинг, которая завершится в августе.

Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года. За 15 лет в клубе из Донецка он выиграл 25 трофеев (9 титулов чемпионат Украины, 7 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).