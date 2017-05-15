СМИ: зарплата Коллины на Украине составляет 2 миллиона евро в год

Куратор судейского корпуса Федерации футбола Украины (ФФУ) Пьерлуиджи Коллина получает за свою работу 1,94 миллиона евро в год, сообщает Sportarena. После вычета налогов у итальянца остается 1,36 миллиона евро.

Отметим, контракт с Коллиной был подписан в 2012 году и тогда его оклад составлял 600 тысяч евро. В 2013 году соглашение было переподписано с повышением зарплаты. По информации источника, условия договора с тех пор не меняются.