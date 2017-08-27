СМИ: Ярмоленко договорился с дортмундской "Боруссией"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков на своей странице в Твиттере сообщил о том, что полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко достиг соглашения о переходе в дортмундскую "Боруссию".

По его словам, хавбек отправился в Германию для прохождения медицинского обследования. Предполагается, что шмели заплатят за переход 27-летнего украинца 25 миллионов евро.

"Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25 миллионов, что не может не радовать. Удачи, Андрей", – написал Франков.

В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Украины пять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Ярмоленко рассматривается в качестве замены Усману Дембеле, перешедшему в "Барселону" за 105 миллионов евро.