СМИ: Украинский вратарь Лунин перейдет в "Реал" 22 июня

Сделка о трансфере в "Реал" голкипера "Зари" Андрея Лунина, скорее всего, будет завершена 22 июня, сообщают украинские СМИ.

Как информирует "Команда №1", переговорный процесс между "Зарей" и "Реалом" по контракту Андрея Лунина подходит к концу. Генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов отказался комментировать все подробности этого трансфера, но сообщил, что завтра собирается посетить Мадрид.

По данным испанского издания Marca, футболист уже подписал контракт с "Реалом", а сумма отступных составит 8,5 миллионов евро.

19-летний украинец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".