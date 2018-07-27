СМИ: Тайсон покинет "Шахтер" и вернется в Бразилию

Полузащитник "Шахтера" Тайсон покинет команду, сообщают украинские СМИ.

Как информирует Football.ua, "Шахтер" расстанется с бразильцем. Футболист может вернуться на родину, где интерес к нему проявляет "Сан-Паулу". Сам игрок ранее сообщал о своем намерении вернуться в "Интернасионал".

30-летний футболист перешел в "Шахтер" из "Металлист" в 2013 году за 16 миллионов евро. С тех пор он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, а также по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины.

Действующий контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.