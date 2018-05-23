СМИ: Срна может продолжить карьеру в ПАОК

Защитник "Шахтера" Дарио Срна может перейти в ПАОК, сообщает "Террикон". Соглашение между 36-летним хорватом и клубом из Донецка истекает летом 2018 года. Таким образом, игрок обороны может пополнить греческую команду на правах свободного агента.

По данным источника, в настоящее время футболист находится в Салониках и ведет переговоры с директором ПАОК Любошем Михелом, который ранее работал в "Шахтере".

Напомним, хорватский игрок был отстранен от футбола на 17 месяцев из-за того, что в его допинг-пробах были найдены экзогенные производные дегидроэпиандростерона. Дисквалификация Срны истекает 22 августа этого года.

Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года. За 15 лет в клубе из Донецка он выиграл 25 трофеев (9 титулов чемпионат Украины, 7 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).