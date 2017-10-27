СМИ: Президент "Шахтера" возглавил рейтинг богатейших людей Украины

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины по версии издания "Новое Время". Состояние бизнесмена оценивается в 6,9 миллиарда долларов, что на 68 процентов больше, чем в прошлом году.

Владелец "Ворсклы" Константин Жеваго расположился на третьей строчке – 1,4 миллиарда долларов (+209 процентов к прошлому году). Президент "Днепра" Игорь Коломойский занял шестое место (1 миллиард, -11 процентов).

Президент Федерации тяжелой атлетики Украины Александр Герега и его супруга Галина заняли десятое место. Состояние их семьи оценивается в 688 миллионов долларов, что на 5 процентов больше, чем год назад.