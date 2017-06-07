СМИ: ПАОК может пригласить Реброва, не договорившись с Луческу

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров может возглавить ПАОК. Клуб рассматривает возможность приглашения 43-летнего украинца. Ранее сообщалось, что греки были заинтересованы в подписании контракта с Мирчей Луческу, который в минувшем сезоне работал с "Зенитом", но стороны не сумели достигнуть соглашения.

- ПАОК хотел бы видеть Луческу своим тренером, но не может удовлетворить его финансовые запросы, - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. - Румынский специалист хотел зарабатывать в Греции 3,5 миллиона евро, что более чем в два раза превышает возможности клуба из Салоник. Теперь в качестве нового главного тренера ПАОК рассматривает, в том числе, кандидатуру Сергея Реброва.

В минувшем сезоне ПАОК занял второе место в чемпионате Греции, уступив "Олимпиакосу". Однако в еврокубковом плей-офф команда выступила неудачно, а после была оштрафована за поведение болельщиков во время финала Кубка страны.

В итоге ПАОК пробился лишь в третий квалификационный раунд Лиги Европы благодаря победе в Кубке Греции. В завершившемся розыгрыше Лиги Европы клуб из Салоник вышел в 1/16 финала, где проиграл "Шальке".