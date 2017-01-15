12:50 | ФУТБОЛ — Украина

СМИ: Киевское "Динамо" отказалось отпускать Сидорчука в "Фенербахче"

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Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не сменит клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Sportarena. В подписании арендного соглашения с игроком был заинтересован "Фенербахче", но динамовцы ответили отказом на предложение стамбульцев.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет арендовать хавбека с правом выкупа. "Динамо" было согласно продать за 10 миллионов евро. "Желтые канарейки" не смогли этого сделать из-за финансового fair play.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/upl/dinamo-otkazalos-otdavat-v-arendu-sidorchuka-v/

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Материалы REN-TV

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