СМИ: Киевское "Динамо" отказалось отпускать Сидорчука в "Фенербахче"

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не сменит клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Sportarena. В подписании арендного соглашения с игроком был заинтересован "Фенербахче", но динамовцы ответили отказом на предложение стамбульцев.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет арендовать хавбека с правом выкупа. "Динамо" было согласно продать за 10 миллионов евро. "Желтые канарейки" не смогли этого сделать из-за финансового fair play.