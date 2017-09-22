СМИ: допинговый случай Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА

Капитан "Шахтера" Дарио Срна, который мог сдать положительную допинг-пробу, не имел никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ранее уже сообщалось, что хорват мог сдать положительную допинг-пробу.

- Срна не имел никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА, - приводит "Футбол 24" текст сообщения пресс-службы организации.