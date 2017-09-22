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19:51 | Футбол — Украина

СМИ: допинговый случай Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА


Капитан "Шахтера" Дарио Срна, который мог сдать положительную допинг-пробу, не имел никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ранее уже сообщалось, что хорват мог сдать положительную допинг-пробу.

- Срна не имел никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА, - приводит "Футбол 24" текст сообщения пресс-службы организации.

 

 

Дополнительная информация

https://football24.ua/ru/u_srny_ne_bylo_polozhitelnyh_doping_testov_v_matchah_pod_jegidoj_uefa_n407410/

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