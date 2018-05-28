СМИ: 10 из 12 клубов чемпионата Украины замешаны в договорных матчах

10 из 12 клубов чемпионата Украины замешаны в договорных матчах, об этом заявили в эфире передачи "Профутбол" на украинском телеканале "2+2". Только киевское "Динамо" и "Шахтер" не были замечены в подозрительных играх.

По данным украинских журналистов, в семи клубах ("Ворскла", "Заря", "Карпаты","Александрия", "Сталь", "Черноморец" и "Звезда") матчи с фиксированным результатом были сыграны на уровне молодежных команд. "Мариуполь", "Олимпик" и "Верес" участвовали в "договорняках" основными составами.