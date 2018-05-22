Скандал на Украине: двух тренеров и четырех судей обыскали по делу о "договорняках"

На Украине разгорается скандал с договорными матчами. В девяти регоинах страны были задержаны более 50 человек.

Сегодня стало известно, что среди подозреваемых - два тренера и четыре арбитра. Речь идет о бывшем наставнике "Карпат" и "Мариуполя" Александре Севидове, тренере "Николаева" Руслане Забранском и судьях Евгении Арановском, Викторе Арановском, Александре Сахно и Александре Павлюке, сообщает Football Hub.