16:55 | Футбол — Украина

Скандал на Украине: двух тренеров и четырех судей обыскали по делу о "договорняках"


На Украине разгорается скандал с договорными матчами. В девяти регоинах страны были задержаны более 50 человек.

Сегодня стало известно, что среди подозреваемых - два тренера и четыре арбитра. Речь идет о бывшем наставнике "Карпат" и "Мариуполя" Александре Севидове, тренере "Николаева" Руслане Забранском и судьях Евгении Арановском, Викторе Арановском, Александре Сахно и Александре Павлюке, сообщает Football Hub.

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