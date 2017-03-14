Шовковский отказался возглавить винницкую "Ниву"

Президент винницкой "Нивы" Александр Вовк сообщил, что предложил экс-голкиперу киевского "Динамо" Александру Шовковскому возглавить команду. По его словам, вратарь долго раздумывал над этим вариантом, но в итоге отказал середняку второй лиги чемпионата Украины.

- Шовковский долго думал и отказался после того, как братья Суркисы предложили ему административную должность в "Динамо", - приводит пресс-служба "Нивы" слова Вовка. - Мол, он еще не готов тренировать команду даже второй лиги. Но Шовковский обещал однажды приехать в Винницу, поддержать нашу команду и особенно вратарей.