23:27 12 декабря | ФУТБОЛ — Украина

Шовковский объявил о завершении карьеры

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Вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский объявил о завершении карьеры. 41-летний голкипер всю карьеру провел в одном клубе. Он 14 раз выиграл чемпионат Украины, 11 раз – Кубок страны и 6 раз – Суперкубок. В составе сборной Украины он провел 92 матча.

– Все имеет свое начало и свой конец, – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо". – Подошла к завершению и моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета "Динамо". В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи.

Я был счастлив здесь все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам.
 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Буква Ё

да ну, не верю. Я думал, СаШо вечен...

00:14

Garik20002

Шурик, с заслуженнейшим отдыхом! Легенда!

00:11

maximum080

побольше бы таких игроков - крутой вратарь

23:41 12 декабря

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Материалы других СМИ