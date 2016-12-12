Вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский объявил о завершении карьеры. 41-летний голкипер всю карьеру провел в одном клубе. Он 14 раз выиграл чемпионат Украины, 11 раз – Кубок страны и 6 раз – Суперкубок. В составе сборной Украины он провел 92 матча.



– Все имеет свое начало и свой конец, – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо". – Подошла к завершению и моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета "Динамо". В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи.



Я был счастлив здесь все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам.

