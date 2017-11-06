Шевченко еще на два года останется у руля сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сохранит свой пост еще на два года. Как сообщает Football.ua, на заседании Федерации футбола Украины проголосовали за автоматическое продление договора с наставником еще на два года. Напомним, что контракт был подписан с Шевченко в 2016 году по схеме "2+2".

Шевченко будет руководить сборной в отборе на Евро-2020. В отборочном турнире ЧМ-2018 украинцы заняли третье место в группе I, уступив Исландии и Хорватии.