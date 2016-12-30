11:16 | ФУТБОЛ — Украина

"Шахтер" за прошлый сезон получил около 100 миллионов евро дохода

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Донецкий "Шахтер" представил отчет о деятельности клуба за сезон-2015/16. За этот период "горняки" заработали 2 миллиарда 700 миллионов гривен (около 100 миллионов евро). Суммы расходов донецкий клуб не раскрывает.

13 процентов суммы - доходы от коммерческой деятельности клуба, 22 процента - доходы, полученные от участия в еврокубках. Основную часть заработка "Шахтера" - 65 процентов - составляют доходы от трансферов игроков. В прошлом сезоне "горняки" продали Алекса Тейшейру в китайский "Цзяньсу" за 50 миллионов евро.

Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru/news/38857

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