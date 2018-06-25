"Шахтер" вывел из обращения номер Срны

"Шахтер" выведет из обращения 33-й номер, под которым играл защитник Дарио Срна, сообщает пресс-служба клуба. Хорват после 15 лет в составе покинул "горняков" этим летом. Свою карьеру он продолжит в "Кальяри".

Футболист перешел на правах свободного агента. 36-летний хорват не играл с сентября из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

За 15 лет в "Шахтере" футболист провел 536 матчей и забил 49 голов. Вместе с командой хорват выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, десять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины и восемь – Суперкубок страны.