"Шахтер" выиграл все матчи чемпионата Украины в 2018 году с разницей мячей 16:0

"Шахтер" продолжил впечатляющую серию игр в чемпионате Украины в 2018 году. Он выиграл последний матч премьер-лиги со счетом 3:0 у "Ворсклы". Таким образом, "Шахтер" в 2018 году не только не проигрывал в чемпионате страны, но и не пропустил ни одного мяча.

В общей сложности он выиграл все матчи чемпионата Украины в 2018 году со счетом 16:0. До встречи с "Ворсклой" он разгромил "Черноморец" (5:0), "Звезду" (5:0) и "Карпаты" (3:0). После 23 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины с отрывом в девять очков.