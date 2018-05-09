22:26 | Футбол — Украина

"Шахтер" выиграл Кубок Украины, победив "Динамо"

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"Шахтер" в третий раз подряд стал обладателем Кубка Украины. В финальном матче донецкий клуб обыграл "Динамо" - 2:0. Для горняков это 12-й Кубок страны, также "Шахтер" четыре раза выигрывал Кубок СССР.

В чемпионате Украины "Шахтер" также занимает первое место, опережая "Динамо" на 5 очков.

Кубок Украины 

Финал

"Динамо" - "Шахтер" - 0:2 (0:0)

Голы: Феррейра, 47 (0:1). Ракицкий, 61 (0:2).

Динамо К - Шахтер Д

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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redgy

Судя по статьям в сэ, на украине просто рассвет футбола! ведь там не тосно с авангардом в финале, а в 20-й раз единственные две топ-команды! и билеты теперь не бесплатно раздавали! уровень!!! кто же в следующем финале шахтер-динамо победит? а в чемпионате шахтер или динамо? интригищщааа!)

22:50

diskmen

В этот день прямое.Донецк за Россию.

22:49

Frenja

Какое отношение Россия имеет к Кубку Украины, позвольте спросить?

22:45

diskmen

В такой день Шахтёр должен был победить.Слава России.Слава ДНР.

22:35

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