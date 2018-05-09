"Шахтер" выиграл Кубок Украины, победив "Динамо"

"Шахтер" в третий раз подряд стал обладателем Кубка Украины. В финальном матче донецкий клуб обыграл "Динамо" - 2:0. Для горняков это 12-й Кубок страны, также "Шахтер" четыре раза выигрывал Кубок СССР.

В чемпионате Украины "Шахтер" также занимает первое место, опережая "Динамо" на 5 очков.

Кубок Украины

Финал

"Динамо" - "Шахтер" - 0:2 (0:0)

Голы: Феррейра, 47 (0:1). Ракицкий, 61 (0:2).