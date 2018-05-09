"Шахтер" выиграл Кубок Украины, победив "Динамо"

"Шахтер" в третий раз подряд стал обладателем Кубка Украины. В финальном матче донецкий клуб обыграл "Динамо" - 2:0. Для горняков это 12-й Кубок страны, также "Шахтер" четыре раза выигрывал Кубок СССР.
В чемпионате Украины "Шахтер" также занимает первое место, опережая "Динамо" на 5 очков.
Кубок Украины
Финал
"Динамо" - "Шахтер" - 0:2 (0:0)
Голы: Феррейра, 47 (0:1). Ракицкий, 61 (0:2).
redgy
Судя по статьям в сэ, на украине просто рассвет футбола! ведь там не тосно с авангардом в финале, а в 20-й раз единственные две топ-команды! и билеты теперь не бесплатно раздавали! уровень!!! кто же в следующем финале шахтер-динамо победит? а в чемпионате шахтер или динамо? интригищщааа!)
22:50
diskmen
В этот день прямое.Донецк за Россию.
22:49
Frenja
Какое отношение Россия имеет к Кубку Украины, позвольте спросить?
22:45
diskmen
В такой день Шахтёр должен был победить.Слава России.Слава ДНР.
22:35