"Шахтер" проиграл киевскому "Динамо" второй матч за две недели

Киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло "Шахтер" - 1:0. Единственный мяч был забит на 64-й минуте словенцем Бенямином Вербичем. Игрок пробил головой в ближний угол, а вратарь "горняков" Андрей Пятов не смог удержать мяч в руках.

Киевляне одержали третью победу подряд в чемпионате, "горняки" потерпели первое поражение. Для "Шахтера" эта неудача стала второй за две недели в играх с бело-голубыми. 21 июля дончане проиграли киевлянам в Суперкубке (0:1).

Чемпионат Украины

3-й тур

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0 (0:0)

Гол: Вербич, 64 (1:0).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Шепелев (Гармаш, 62), Сидорчук (Андриевский, 73), Буяльский (Че Че, 84), Вербич, Цыганков, Беседин.

"Шахтер": Пятов, Данченко, Ракицкий, Хочолава, Исмаили, Марлос, Патрик, Степаненко (Фернанду, 76), Коваленко (Майкон, 89), Тайсон (Тотовицкий, 86), Мораес. Предупреждения: Хочолава, 30. Исмаили, 51. Степаненко, 55. Буяльский, 57.

Судья: Можаровский (Украина).

3 августа. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".