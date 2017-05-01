"Шахтер" продлил контракт со Срна

"Шахтер" подписал новый контракт с защитником Дарио Срна, информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 34-летний игрок выступает в "Шахтере" с 2003 года. Он явялестя абсолютным рекордсменом "горняков" по количеству матчей. На его счету 524 встречи и 49 голов. В этом сезоне он провел 32 игры и забил один гол.

🔥 Прекрасная новость в день рождения! ⚡ Капитан продлил контракт с "Шахтером"! ⚒



Узнайте подробности: https://t.co/SEyGFb5CAx pic.twitter.com/7ha9Ee3shR – FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 1 мая 2017 г.