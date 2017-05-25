"Шахтер" продлил контракт с Тайсоном

Полузащитник "Шахтера" Тайсон поставил подпись под новым контрактом с клубом, информирует пресс-служба команды. Предыдущее соглашение сторон было рассчитано до декабря 2017 года, тогда как новое будет действовать еще четыре года.
Бразилец провел за оранжево-черных 165 матчей и забил 29 мячей. В текущем сезоне в активе Тайсона 39 игр и 10 голов. Вместе с "Шахтером" он по три раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
⚒ @taisonfreda7 подписал новый контракт с "Шахтером", рассчитанный на 4 года! ✍– FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 25 мая 2017 г.
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