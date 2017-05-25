"Шахтер" продлил контракт с Тайсоном

Полузащитник "Шахтера" Тайсон поставил подпись под новым контрактом с клубом, информирует пресс-служба команды. Предыдущее соглашение сторон было рассчитано до декабря 2017 года, тогда как новое будет действовать еще четыре года.

Бразилец провел за оранжево-черных 165 матчей и забил 29 мячей. В текущем сезоне в активе Тайсона 39 игр и 10 голов. Вместе с "Шахтером" он по три раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.