"Шахтер" попрощался с Кучером

Защитник "Шахтера" Александр Кучер завершил выступления за горняков. Украинский клуб попрощался с игроком, который выступал за него с 2006 года. Кучер завоевал с "Шахтером" 20 трофеев, включая Кубок УЕФА. Всего он провел за команду 295 игр, забив 12 мячей.

– ФК "Шахтер" благодарит Александра Кучера за годы, отданные донецкой команде, за честную и профессиональную работу, самоотверженную игру, характер, красивые победы и каждый добытый трофей, – говорится в заявлении клуба. – Желаем Александру новых вызовов и успехов в продолжении футбольной карьеры.