"Шахтер" подписал двухлетний контракт с Жуниором Мораесом

"Шахтер" подписал контракт с нападающим Жуниором Мораесом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года. 31-летний бразильский форвард переходит в клуб на правах свободного агента.

Воспитанник "Сантоса" начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за "Понте-Прету" и "Санту-Андре" (оба – Бразилия), "Глорию" (Румыния), ЦСКА (Болгария), "Металлург" (Донецк), "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (Китай), "Динамо" (Киев).

В чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей.