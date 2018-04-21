"Шахтер" победил "Ворсклу" и оторвался от "Динамо" на 6 очков

"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в матче 28-го тура чемпионской группы чемпионата Украины. Донецкий клуб лидирует в таблице, опережая "Динамо" на 6 очков. Киевляне провели на одну игру меньше.

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28-й тур

"Шахтер" - "Ворскла" - 4:2 (1:0)

Голы: Марлос, 23 (1:0). Марлос, 48 (2:0). Коваленко, 50 (3:0). Коломоец, 53 (3:1). Сергийчук, 62 (3:2). Патрик, 88 (4:2).

Группа вылета

"Сталь" - "Звезда" - 1:1 (0:0)

Голы: Петров, 50 (0:1). Кузик, 57 - с пенальти (1:1).

Удаление: Цюпа (З), 54.

"Черноморец" - "Александрия" - 1:3 (0:2)

Голы: Старенький, 8 (0:1). Грицук, 24 - с пенальти (0:2). Бобко, 50 (1:2). Полярус, 77 (1:3).