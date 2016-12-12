"Шахтер" одолел киевское "Динамо", пропустив на 1-й минуте

"Шахтер" в матче 18-го тура чемпионата Украины одержал волевую победу над киевским "Динамо" - 4:3. Бело-голубые открыли счет уже на первой минуте, но через две минуты клуб из Донецка сравнял счет. В составе киевлян было два удаления во второй половине встречи. Отметим, что два мяча в свои ворота провел защитник хозяев Евгений Хачериди.
В турнирной таблице идущий первым "Шахтер" оторвался от "Динамо" уже на 13 очков.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
18-й тур
"Динамо" - "Шахтер" - 3:4 (2:1)
Голы: Жуниор Мораеш, 1 (1:0). Хачериди, 3 - в свои ворота (1:1). Рыбалка, 30 (2:1). Фред, 50 (2:2). Факундо Феррейра, 58 (2:3). Хачериди, 88 - в свои ворота (2:4). Беседин, 90+2 (3:4).
Удаления: Жуниор Мораеш, 61 (Д). Рыбалка, 90+5 (Д).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2016-2017/
сабзеро
Буква Ё _________________________________ Да, да Россия во всем виновата и только Россия. В том числе и во всех спортивных неудачах Украины. Продолжайте и дальше так думать, вы абсолютно здоровы.
00:32
Буква Ё
сабзеро, конечно, если развязываем войну на территории соседей, а потом всяких дебилов вроде serzheo зомбируем... :(
00:19
merniloskut
Тоска укорам...
00:07
resifi
Хачариди красавец!)))
22:46 12 декабря
serzheo
А что за реклама Бандерии? - Кому и зачем это надо?
22:34 12 декабря
сабзеро
А если серьезно, ради интереса посмотрел таблицу чемпионата Украины и ужаснулся, насколько жалкое зрелище. 12 команд, Металлиста нет, Днепр на дне, больше половины клубов на грани банкротства.
22:30 12 декабря
сабзеро
Хачериди - агент Кремля! Немедленно люстрировать!
22:24 12 декабря
Тони Старк
Не умеют киевские мусора проигрывать,второй год хамски ведут себя и провоцируют драку в матче с шахтером.
22:21 12 декабря
rusfed 2.0
кто-нить еще забивал когда-нить в одном матче два гола в свои ворота? )
22:16 12 декабря