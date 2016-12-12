"Шахтер" одолел киевское "Динамо", пропустив на 1-й минуте

"Шахтер" в матче 18-го тура чемпионата Украины одержал волевую победу над киевским "Динамо" - 4:3. Бело-голубые открыли счет уже на первой минуте, но через две минуты клуб из Донецка сравнял счет. В составе киевлян было два удаления во второй половине встречи. Отметим, что два мяча в свои ворота провел защитник хозяев Евгений Хачериди.

В турнирной таблице идущий первым "Шахтер" оторвался от "Динамо" уже на 13 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

18-й тур

"Динамо" - "Шахтер" - 3:4 (2:1)

Голы: Жуниор Мораеш, 1 (1:0). Хачериди, 3 - в свои ворота (1:1). Рыбалка, 30 (2:1). Фред, 50 (2:2). Факундо Феррейра, 58 (2:3). Хачериди, 88 - в свои ворота (2:4). Беседин, 90+2 (3:4).

Удаления: Жуниор Мораеш, 61 (Д). Рыбалка, 90+5 (Д).