22:05 12 декабря | ФУТБОЛ — Украина

"Шахтер" одолел киевское "Динамо", пропустив на 1-й минуте

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"Шахтер" в матче 18-го тура чемпионата Украины одержал волевую победу над киевским "Динамо" - 4:3. Бело-голубые открыли счет уже на первой минуте, но через две минуты клуб из Донецка сравнял счет. В составе киевлян было два удаления во второй половине встречи. Отметим, что два мяча в свои ворота провел защитник хозяев Евгений Хачериди.

В турнирной таблице идущий первым "Шахтер" оторвался от "Динамо" уже на 13 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

18-й тур

"Динамо" - "Шахтер" - 3:4 (2:1)

Голы: Жуниор Мораеш, 1 (1:0). Хачериди, 3 - в свои ворота (1:1). Рыбалка, 30 (2:1). Фред, 50 (2:2). Факундо Феррейра, 58 (2:3). Хачериди, 88 - в свои ворота (2:4). Беседин, 90+2 (3:4). 

Удаления: Жуниор Мораеш, 61 (Д). Рыбалка, 90+5 (Д).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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сабзеро

Буква Ё _________________________________ Да, да Россия во всем виновата и только Россия. В том числе и во всех спортивных неудачах Украины. Продолжайте и дальше так думать, вы абсолютно здоровы.

00:32

Буква Ё

сабзеро, конечно, если развязываем войну на территории соседей, а потом всяких дебилов вроде serzheo зомбируем... :(

00:19

merniloskut

Тоска укорам...

00:07

resifi

Хачариди красавец!)))

22:46 12 декабря

serzheo

А что за реклама Бандерии? - Кому и зачем это надо?

22:34 12 декабря

сабзеро

А если серьезно, ради интереса посмотрел таблицу чемпионата Украины и ужаснулся, насколько жалкое зрелище. 12 команд, Металлиста нет, Днепр на дне, больше половины клубов на грани банкротства.

22:30 12 декабря

сабзеро

Хачериди - агент Кремля! Немедленно люстрировать!

22:24 12 декабря

Тони Старк

Не умеют киевские мусора проигрывать,второй год хамски ведут себя и провоцируют драку в матче с шахтером.

22:21 12 декабря

rusfed 2.0

кто-нить еще забивал когда-нить в одном матче два гола в свои ворота? )

22:16 12 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ