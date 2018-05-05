"Шахтер" обыграл "Зарю" и опережает "Динамо" на 5 очков за 2 тура до конца чемпионата

"Шахтер" победил "Зарю" в матче 30-го тура чемпионата Украины. Донецкий клуб лидирует в турнирной таблице, на 5 очков опережая киевское "Динамо" за два тура до конца сезона. В оставшихся турах дончанам достаточно набрать два очка, но де-факто хватит и одного. В случае равенства очков будет учитываться разница мячей. У "Шахтера" она на данный момент составляет "+47", у "Динамо" - "+36".

Чемпионат Украины

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30-й тур

"Верес" - "Ворскла" - 0:0

"Шахтер" - "Заря" - 2:1 (1:0)

Голы: Феррейра, 20 (1:0). Юри, 63 (1:1). Тайсон 89 (2:1).

Группа вылета

"Черноморец" - "Карпаты" - 1:1 (0:1)

Голы: Швед, 14 (0:1). Смирнов, 75 (1:1).