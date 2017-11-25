"Шахтер" обыграл "Олимпик" в донецком дерби

"Шахтер" обыграл "Олимпик" в матче 17-го тура чемпионата Украины. Дубль в составе "Олимпика" оформил бывший форвард "Крыльев Советов" Владимир Приемов. Горняки лидируют в турнирной таблице, опережая "Динамо" на 7 очков. "Олимпик" занимает третью строчку.

В другом поединке тура "Ворскла" в меньшинстве одолела "Мариуполь".

Чемпионат Украины

Премьер-лига

17-й тур

"Олимпик" - "Шахтер" - 2:4 (1:2)

Голы: Феррейра, 6 (0:1). Приемов, 7 (1:1). Феррейра, 39 - с пенальти (1:2). Бернард, 57 (1:3). Фред, 74 (1:4). Приемов, 86 (2:4).

"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (0:0)

Гол: Шарпар, 79.

Удаление: Скляр (В), 55.