"Шахтер" обыграл "Олимпик" в донецком дерби

"Шахтер" обыграл "Олимпик" в матче 17-го тура чемпионата Украины. Дубль в составе "Олимпика" оформил бывший форвард "Крыльев Советов" Владимир Приемов. Горняки лидируют в турнирной таблице, опережая "Динамо" на 7 очков. "Олимпик" занимает третью строчку.
В другом поединке тура "Ворскла" в меньшинстве одолела "Мариуполь".
Чемпионат Украины
Премьер-лига
17-й тур
"Олимпик" - "Шахтер" - 2:4 (1:2)
Голы: Феррейра, 6 (0:1). Приемов, 7 (1:1). Феррейра, 39 - с пенальти (1:2). Бернард, 57 (1:3). Фред, 74 (1:4). Приемов, 86 (2:4).
"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (0:0)
Гол: Шарпар, 79.
Удаление: Скляр (В), 55.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2017-2018/