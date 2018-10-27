"Шахтер" обыграл киевский "Арсенал"

"Шахтер" выиграл у киевского "Арсенала" (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины. В составе победителей отличились Алан Патрик, Сергей Болбат и Виктор Коваленко.

С 34 очками "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, опережая на пять очков киевское "Динамо", у которого есть игра в запасе.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

13-й тур

"Десна" - "Мариуполь" - 2:0 (1:0)

Голы: Безбородбко, 4, 47

"Арсенал" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Алан Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63, с пенальти.

"Заря" - "Александрия" - 0:0

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