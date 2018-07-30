"Шахтер" обыграл киевский "Арсенал"

"Шахтер" в матче второго тура чемпионата Украины обыграл киевский "Арсенал". В составе победителей отличились Жуниор Мораес, Фернанду и Тайсон.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
2-й тур
"Шахтер" - "Арсенал" - 3:0 (3:0)
Голы: Мораес, 10, Фернанду, 32, Тайсон, 37
"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0 (0:0)
Гол: Балашов, 51
"Карпаты" - "Черноморец" - 1:0 (1:0)
Гол: Швед, 16
"Мариуполь" - "Десна" - 1:4 (0:2)
Голы: Вакула, 68 - Хлебас, 3, 23, Филиппов, 59, 78
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/
- Ворскла
- Мариуполь
- Арсенал Лондон
- Шахтер Дн
- Карпаты
- Черноморец Од
- Тайсон Фреда
- Десна
- Олимпик Д
- Жуниор Мораес