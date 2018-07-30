"Шахтер" обыграл киевский "Арсенал"

"Шахтер" в матче второго тура чемпионата Украины обыграл киевский "Арсенал". В составе победителей отличились Жуниор Мораес, Фернанду и Тайсон.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

2-й тур

"Шахтер" - "Арсенал" - 3:0 (3:0)

Голы: Мораес, 10, Фернанду, 32, Тайсон, 37

"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0 (0:0)

Гол: Балашов, 51

"Карпаты" - "Черноморец" - 1:0 (1:0)

Гол: Швед, 16

"Мариуполь" - "Десна" - 1:4 (0:2)

Голы: Вакула, 68 - Хлебас, 3, 23, Филиппов, 59, 78