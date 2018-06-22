"Шахтер" объявил об уходе Срны

Защитник Дарио Срна покидает "Шахтер", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт истекает 30 июня.

За 15 лет в "Шахтере" футболист провел 536 матчей и забил 49 голов. Вместе с командой хорват выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, десять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины и восемь – Суперкубок страны

- Дорогие друзья, я покидаю "Шахтер". Мне сложно выговорить эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке "Шахтера". Я выходил побеждать, я бился за Клуб, за болельщиков, за Донецк, - сказал защитник. - Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни. Вместе с президентом Клуба, с болельщиками, с Командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю "Шахтера". Я горжусь, что был Капитаном великого клуба, для меня это огромная честь и ответственность. Каждый выигранный кубок, каждый трофей придавал нам уверенности и сил идти дальше, побеждать. И я уверен, следующие поколения игроков продолжат прославлять "Шахтер", принесут ему еще много кубков и титулов. Каждому, кто выступает за "Шахтер", нужно помнить – это великий клуб и играть за него большая честь.

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