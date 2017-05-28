"Шахтер" наградили в Киеве золотыми медалями чемпионата Украины

В Киеве состоялась церемония награждения "Шахтера"​ золотыми медалями чемпионата Украины в сезоне-2016/17. В ней приняли участие глава УПЛ Владимир Генинсон, президент ФФУ Андрей Павелко, президент и вице-президент "Шахтера" Ринат Ахметов и Борис Колесников. Также донецкий клуб получил специальный приз за "золотой дубль" – в этом сезоне горняки выиграли также Кубок страны.

– Считаю, этот сезон и достижение "горняков" – уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и "золотого дубля", а еще потому, что "Шахтер" был основой для нашей сборной, – цитирует официальный сайт "Шахтера" Павелко. – Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит. Также это показатель качественного руководства клубом. Работа Академии и молодежной команды говорит об управлении на высшем уровне. Желаем "Шахтеру" успехов в новом сезоне и побед в еврокубках!