"Шахтер" и "Динамо" выиграли матчи чемпионата Украины

"Шахтер" обыграл "Львов" в матче 5-го тура чемпионата Украины - 2:0. В другой встрече "Динамо" с минимальным счетом одолело "Александрию" - 1:0. На счету обеих команд по 12 очков, но киевляне провели на матч меньше и, в отличие от "Шахтера", очков не теряли.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

5-й тур

"Львов" - "Шахтер" - 0:2 (0:1)

Голы: Марлос, 21 (0:1). Болбат, 90 (0:2).

"Динамо" - "Александрия" - 1:0 (0:0)

Гол: Цыганков, 68.