"Шахтер" и "Динамо" выиграли матчи чемпионата Украины

"Шахтер" обыграл "Львов" в матче 5-го тура чемпионата Украины - 2:0. В другой встрече "Динамо" с минимальным счетом одолело "Александрию" - 1:0. На счету обеих команд по 12 очков, но киевляне провели на матч меньше и, в отличие от "Шахтера", очков не теряли.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
5-й тур
"Львов" - "Шахтер" - 0:2 (0:1)
Голы: Марлос, 21 (0:1). Болбат, 90 (0:2).
"Динамо" - "Александрия" - 1:0 (0:0)
Гол: Цыганков, 68.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/